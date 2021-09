Comment vendre son bien de prestige dans l'Hérault ?

Quelles sont les étapes de vente d’un bien de prestige via une agence immobilière spécialisée à Montpellier 34?

Quels sont les honoraires d’une agence immobilière spécialisée dans la vente de bien de prestige ?

Les biens de prestige désignent des biens immobiliers de luxe dont le prix s’élève à plus de 8 millions d’euros. Le mètre carré d’un bien de prestige coûte généralement 25 000 à 30 000 €, avec des records avoisinant parfois les 50 000 €/m2 à Paris (au bord de la Seine) et bien sur moins dans l'Hérault. Avec des prix aussi élevés,il n’est pas très simple de vendre un bien de prestige. Donc il est presque nécessaire de faire estimer sa maison dans l'hérault par le biais d’une agence immobilière spécialisée à Montpellier : acanthe immobilier à Castelnau le Lez, L'agence Propriétés du Golfe à Sête, S'ANTONI prestige dans l'Hérault, Hameaux Durables, Emile Garcin, spécialiste de l'immobilier de prestige,..Bien que la vente de biens de prestige ne représente que 20 à 30 transactions par an en France, les agences immobilières sont aujourd’hui nombreuses à se spécialiser dans la vente de biens immobiliers haut de gamme tels que des lofts luxueux, des châteaux, des hôtels particuliers… Faire appel aux services d’une agence spécialisée pour vendre son bien de prestige compte d’ailleurs parmi les meilleures solutions pour trouver rapidement un acheteur.La vente d’un bien de prestige par le biais d’une agence immobilière spécialisée se réalise en plusieurs étapes :la promesse d’achat et le processus d’achat. La promesse d’achat désigne une offre écrite réalisée par un acheteur potentiel, notamment quand le prix initial demandé par le propriétaire du bien n’est pas atteint. La seconde étape consiste ensuite à signer un compromis de vente qui contient les termes de la vente. Ce compromis de vente constitue un contrat ferme et fixe pour les deux parties (acheteur et propriétaire du bien).En général, les honoraire sde l’agence immobilière sont inclus dans le prix de vente annoncé sur le site internet ou la vitrine de l’agence. Si, a priori, la commission est payée par l’acheteur, le processus de négociation est propre à chaque transaction.